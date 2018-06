Hàng trăm cảnh sát dùng xe bọc thép vây bắt ma túy tại Sơn La

Clip hiện trường vụ triệt phá ổ nhóm ma túy tại Sơn La. Nguồn FB

Từ sáng 27-6 đến chiều 28-6, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, quân đội, cùng nhiều loại xe đặc chủng đã tiến hành vây ráp hang ổ của nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy cực kỳ nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.



Các đối tượng trong ổ nhóm ma túy bị bắt giữ. Ảnh CAND

Thông tin ban đầu, hang ổ ma túy này liên quan đến Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, là 2 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Trong số này, Nguyễn Thanh Tuân (trú Thạch Thất, Hà Nội) chính là ông “trùm” trong đường dây mua bán vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas bị công an triệt phá tại Hà Nội vào tháng 7-2015.



Hiện trường vụ bắt giữ ổ nhóm ma túy. Ảnh FB

Dù đa số các đối tượng trong vụ án nói trên đều bị bắt và sau đó lãnh án tử hình, nhưng bằng sự ranh ma, Tuân đã nhanh chân trốn thoát. Lực lượng công an sau đó đã phát lệnh truy nã với Tuân.

Trong quá trình trốn truy nã, Tuân đã tập hợp nhiều đối tượng cộm cán lập ra căn cứ tại Tà Dê để tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang các nước thứ ba.



Xe đặc chủng được huy động để vây ráp các đối tượng. Ảnh FB

Nhà của trùm ma túy đều lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình gas để chống trả lực lượng vây bắt.

Quá trình vây ráp, lực lượng công an đã kiên trì vận động, thuyết phục đầu hàng nhưng các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng.



Sào huyệt của ổ nhóm ma túy bị triệt phá. Ảnh FB

Theo nguồn tin của PV, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để tổ chức đấu tranh triệt phá với nhóm đối tượng nêu trên. Tới thời điểm hiện tại, lực lượng cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt 2 đối tượng, bắt giữ một số đối tượng liên quan, thu giữ 3 lựu đạn, 4 súng quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, bình gas và một số tang vật khác.

Lực lượng công an đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an toàn lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.