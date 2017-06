Hình sự đặc nhiệm truy kẻ cướp giật gần 10 cây số

Ngày 26-6, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ trinh sát của đội vừa bàn giao Can Chấn Kiên (32 tuổi) và Bùi Văn Dũng (30 tuổi) cho Công an phường 14, quận 10 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 10 giờ trưa 26-6, trên đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, trinh sát đặc nhiệm phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.



Can Chấn Kiên và Bùi Văn Dũng tại cơ quan điều tra



Đúng như dự đoán, đến công trường Diên Hồng (phường 14, quận 10), phát hiện cô gái cầm trên tay điện thoại, Dũng mau lẹ xuống xe đi bộ đến gần, giật lấy và chạy về phía đồng bọn hòng tẩu thoát. Cô gái bị bất ngờ chỉ kịp ú ớ hô “cướp, cướp”.

Ngay khi hai thanh niên vừa ra tay, tổ tuần tra cũng đồng thời xuất xe truy đuổi. Vụ cướp giật xảy ra đúng giờ tan tầm, lượng người tham gia giao thông đông nên trinh sát gặp nhiều khó khăn, vừa không để mất dấu hai thanh niên này đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.



Điện thoại của nạn nhân được thu hồi.

Hai kẻ cướp rất thông thuộc địa hình và chạy xe liều lĩnh. Tuy nhiên, quyết tâm phải lấy lại tài sản cho cô gái, tổ trinh sát liên tục đeo bám qua nhiều tuyến đường gần 10 cây số từ phường 14, quận 10 đến đường Phan Văn Trị (phường 7, quận 5) thì ép xe thành công. Trinh sát đạp ngã tên cầm lái, tóm gọn cả hai cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Kiên và Dũng thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Chiếc điện thoại của cô gái được thu hồi để trả lại cho nạn nhân.