Hoảng hốt thấy thi thể người đàn ông dưới cống thoát nước

Đêm 24-6, lực lượng chức năng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể người đàn ông dưới cống nước thải để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, một số người dân đi ngang qua khu vực cống thoát nước nằm bên cạnh công ty Yazaki trên tuyến đường ĐT743 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) đã thấy thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước nên hoảng hốt tri hô mọi người.



Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm điều tra. Theo quan sát, thi thể nạn nhân nằm ngay miệng ống cống, cơ thể trương phình. Nạn nhân mặc áo sơ mi, quần dài tối màu.



Lực lượng chức năng đã kiểm tra và không phát hiện ra giấy tờ tuỳ thân, tuy nhiên sau đó có một vài người đã đến nhận dạng và xác định người chết là ông Trần Hồng Sơn (59 tuổi, quê Nam Định). Bước đầu qua khám nghiệm nhanh hiện trường và một số thông tin thu thập, công an nghi vấn nạn nhân bị té xuống cống nhưng không được phát hiện kịp thời.

Đại diện công an thị xã Dĩ An cũng cho biết, thông tin đưa lên mạng xã hội, một số báo điện tử cho rằng nạn nhân bị mất chân, tay nghi bị sát hại là hoàn toàn không chính xác. Thông tin không đúng đã gây hoang mang trong dự luận, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.