Kề dao khống chế tài xế cướp xe taxi Mai Linh

Sau 15 giờ gây án, hai đối tượng đã bị trinh sát PC45 Công an TP Cần Thơ tóm gọn.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết chiều 4-3 đã bắt và tạm giữ hình sự hai nghi phạm đã ra tay cướp taxi vào rạng sáng cùng ngày.

Đó là các đối tượng Huỳnh Văn Nguyên (25 tuổi) và Võ Hải Châu (31 tuổi) - cùng ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Hiện PC45 Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ và sớm khởi tố vụ án. Đây là vụ phá án nhanh của PC45 Công an TP Cần Thơ, đã tóm gọn nghi phạm chỉ sau 15 tiếng đồng hồ.



Huỳnh Văn Nguyên (25 tuổi) và Võ Hải Châu (31 tuổi)



Thông tin ban đầu cho biết khoảng 1 giờ sáng 4-3, anh DDD (32 tuổi) - tài xế taxi Mai Linh đang điều khiển xe lưu thông trên đường Ba Tháng Hai đoạn thuộc địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều thì có hai thanh niên ngoắc xe để đi.

Anh D. tấp xe vào và hai thanh niên nói anh D. chở về khu vực Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Khi xe qua khỏi cầu Cái Sơn (đường Nguyễn Văn Cừ) thì hai thanh niên nói anh D. quay đầu xe để cho một người xuống trước.

Ngay khi anh D. quay đầu xe thì một đối tượng rút dao kề vào cổ anh D. bắt phải đưa điện thoại và bóp tiền. Anh D. buộc phải đưa điện thoại cho hai đối tượng và hai đối tượng này sau khi lấy điện thoại đã khống chế anh D. để đưa anh này ra khỏi xe rồi hành hung lấy nốt bóp tiền.

Lúc này, có một nhóm thanh niên đi tới, anh D. tri hô cướp. Hai đối tượng liền đạp anh D. té xuống đường rồi lao nhanh lên xe taxi nổ máy tẩu thoát về hướng trung tâm quận Ninh Kiều.

Từ thông tin trình báo của anh D., lực lượng của PC45 Công an TP Cần Thơ phối hợp với công an địa phương đã triển khai các mũi trinh sát truy tìm các nghi phạm.

Xe taxi sau đó được phát hiện bỏ tại một con đường nhỏ gần BV phụ sản quốc tế P.C (phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Các trinh sát tiếp tục rà soát và đã khoanh vùng xác định nghi can. Đến 16 giờ chiều 4-3, công an đã bắt giữ Huỳnh Văn Nguyên tại một quán cà phê ở KDC 91B (quận Ninh Kiều). Nguyên đã thừa nhận có tham gia vụ cướp taxi và qua khai nhận của Nguyên, công an cũng xác định đồng phạm của Nguyên là Võ Hải Châu - từng là tài xế taxi.

Công an vận động gia đình kêu gọi Châu ra đầu thú và đến 17 giờ 30 chiều 4-3, Châu đến công an đầu thú.