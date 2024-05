Lừa bán lan đột biến chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng 04/05/2024 20:17

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 4-5, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người này là Nguyễn Ngọc Hiếu,19 tuổi, ngụ huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Hiếu được xác định có hành vi lừa bán hoa lan đột biến cho một số người dân ở Phú Thọ.

Một loài hoa phong lan. Ảnh: PV

Trước đó, Công an huyện Thanh Ba nhận đơn tố giác tội phạm của hai người về việc bị một kẻ không rõ tên tuổi, địa chỉ chiếm đoạt 118 triệu đồng bằng hình thức lừa bán hoa lan đột biến trên mạng xã hội Facebook.

Từ trình báo của người dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đã khởi tố vụ án để điều tra.

Do quá trình thoả thuận, trao đổi giữa hai bên chỉ thực hiện qua mạng xã hội và qua điện thoại nên bị hại không biết đặc điểm nhân dạng cũng như nơi ở cụ thể của kẻ lừa đảo.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đã làm rõ kẻ lừa đảo, bán hoa lan đột biến là Nguyễn Ngọc Hiếu.

Thủ đoạn của Hiếu là đăng ảnh hoa lan lên mạng lúc thị trường sốt. Khi có người hỏi mua, Hiếu yêu cầu họ đặt cọc rồi chiếm đoạt.