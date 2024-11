Bị khởi tố vì lừa cho số trúng giải đặc biệt để chiếm đoạt tiền 25/11/2024 17:23

Chiều 25-11, Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can đối với Chế Minh Thúy (40 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Phú, TP.HCM), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2024 đến nay, do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền lo cho cuộc sống gia đình, Chế Minh Thúy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thúy sử dụng điện thoại tạo tài khoản Facebook tên “Bến Thiện Duyên” và tài khoản TikTok tên “Phong Thủy 0102” để đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến giải hạn, đổi vận, cầu tài lộc, trúng số để người xem tin tưởng và liên hệ với Chế Minh Thúy qua số điện thoại là 0703067144 và Zalo của Thúy tên “ Chế Thúy” để Thúy tư vấn.

Chế Minh Thúy lợi dụng sự nhẹ dạ, lòng tin của nạn nhân, lừa 41 lần bằng thủ đoạn cho số trúng giải đặc biệt để chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Ảnh: CA

Khi bị hại liên hệ với Thúy thì Thúy dẫn dụ, nói dối với bị hại là Thúy có khả năng làm phép cúng giải hạn, kéo lộc, giúp bị hại được trúng số và yêu cầu bị hại chuyển tiền cho Thúy để Thúy làm phép hoặc Thúy nhờ người khác làm phép, sau khi bị hại chuyển tiền thì Thúy chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Hóa đang mở rộng điều, đồng thời thông báo đến các cá nhân bị Chế Minh Thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên, liên hệ công an địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để phối hợp điều tra.