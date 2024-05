Lừa bán đất ở Phú Quốc, bị bắt tại TP.HCM 04/05/2024 16:20

Ngày 4-5, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT tỉnh vừa truy bắt được đối tượng lừa đảo mua bán đất ở TP Phú Quốc khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Lý Vũ Khương (38 tuổi, quê Long An).

Bị can Lý Vũ Khương bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ảnh: ĐỖ QUYÊN

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đã di lý bị can Khương về Kiên Giang để tiếp tục điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 7-2022, bị can Khương đến sinh sống tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tại đây, nắm bắt tâm lý người dân muốn mua đất tại Phú Quốc giá rẻ để đầu tư sinh lời, Khương đã lập hợp đồng giả mua hai thửa đất của người dân địa phương.

Sau đó, Khương bán lại cho bà NTH (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) lấy hơn 13 tỉ đồng. Số tiền này, Khương sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc sau đó bỏ trốn.