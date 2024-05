Long An: Bắt giữ kẻ cướp giật tài sản ở TP.HCM đang định bỏ trốn sang Campuchia 04/05/2024 17:22

Chiều 4-5, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An), cho biết lực lượng đồn Biên phòng đã phối hợp với Công an xã Mỹ Quý Tây bắt được một người có quyết định truy tìm của công an quận 5, TP.HCM liên quan đến vụ cướp giật tài sản.

Ngô Hùng Mạnh bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 4-5, Công an xã Mỹ Quý Tây phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới.

Quá trình này các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ Ngô Hùng Mạnh (39 tuổi, ngụ phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM) - là người có liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra hôm 28-4 tại quận 5 và đang bị Công an quận 5 truy tìm.

Lực lượng Biên phòng Mỹ Quý Tây bàn giao Ngô Hùng Mạnh cho Công an quận 5. Ảnh: CA

Qua làm việc, Mạnh khai nhận có liên quan vụ cướp xảy ra vào ngày 28-4 tại quận 5 (có liên quan người nước ngoài).

Ngoài ra, Mạnh cũng cho biết còn một người cũng liên quan vụ cướp này cùng mình là Trần Hoàn Minh (36 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, quận Tân Phú).

Mục đích của Mạnh đến khu vực biên giới là để trốn sang Campuchia.

Trưa cùng ngày, Công an xã Mỹ Quý Tây phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Mạnh cho Công an quận 5 tiếp tục điều tra, làm rõ.