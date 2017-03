Khám xét hai công ty, thu giữ sáu khẩu súng

(PL)- Chiều 13-8, C47 - Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa, khám xét Công ty TNHH Đại An (Khu Công nghiệp Dốc Sắt, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và Công ty TNHH Thành Hưng đều do ông Nguyễn Ngọc Minh quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Minh bị bắt cùng tám người khác, trong đó có con của ông Minh. Tất cả đều là thành viên của hai công ty này. Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc bắt giữ này để phục vụ điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản và một số tội danh khác. Lực lượng chức năng đã thu giữ sáu khẩu súng, trong đó có ba khẩu súng dài. Công ty TNHH Đại An được thành lập năm 2000. Đây là công ty kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, bất động sản và xây dựng. Nguyễn Dân