Kho xác rùa biển trong trại nuôi heo

Sáng 19-12, đoàn công tác liên ngành gồm công an, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, Công an xã Phước Đồng (TP Nha Trang) kiểm tra đột xuất cơ sở chăn nuôi heo của bà Vũ Thị Hải Thanh tại thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng). Tại đây, đoàn công tác phát hiện một kho chứa xác rùa biển với hàng trăm cá thể. Cơ sở có tổng cộng bốn kho (mỗi kho khoảng 12 m2) chứa đầy xác rùa tươi ngâm trong các bể phooc-môn và xác rùa khô để chế tác đồ mỹ nghệ.

Trung tá Phan Đỗ Quang, Đội phó Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết số xác rùa biển trên do ông Hoàng Tuấn Hải (trú thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng) đứng ra nhận là chủ. Còn bà Thanh khai ông Hải đem xác rùa đến gửi vào tháng 11-2014. ông Hải thừa nhận số rùa ông mua lại của các ngư dân đánh bắt ở biển với giá 200.000-800.000 đồng/con tùy kích thước lớn nhỏ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hải không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như xuất xứ xác rùa trên.





Hàng trăm xác rùa biển ngâm trong các bể phooc-môn tại cơ sở chăn nuôi heo của bà Vũ Thị Hải Thanh. Ảnh: AB

Trước đó, ngày 19-11, tại hai thôn Phước Hạ và Phước Lợi (thuộc xã Phước Đồng), Cục C49 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện hai kho chứa xác rùa biển cực lớn với tổng trọng lượng hơn bốn tấn. Điều đáng nói, số xác rùa biển này cũng do ông Hoàng Tuấn Hải đứng ra khai nhận là của mình. Đây được xem là vụ bắt giữ việc tàng trữ xác rùa biển lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi vụ việc đang được điều tra thì cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một kho chứa xác rùa biển khác.

Rùa biển, vích, đồi mồi là những loài động vật biển quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.