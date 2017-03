Khởi tố 4 người nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên

Sáng 7-7, Thượng tá Phạm Ngọc Nguyên, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra – PA92 (Công an TP Đà Nẵng), cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn người liên quan đến việc nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên xảy ra tại Trường CĐ Kinh tế-kế hoạch Đà Nẵng (thuộc Bộ KH&ĐT).

Bốn người này gồm: Nguyễn Đức Thắng, nhân viên hợp đồng phụ trách quản trị mạng của Trường CĐ Kinh tế-kế hoạch, La Văn Huỳnh, Hoàng Thị Kim Dung (sinh viên nhà trường) và Trần Văn Kiên (chủ tiệm photocoppy gần trường). Trong đó, Thắng bị khởi tố về tội giả mạo giấy tờ trong công tác, ba người còn lại là đồng phạm.



Trường CĐ Kinh tế-kế hoạch Đà Nẵng nơi xảy ra việc mua điểm. Ảnh: TT

Theo điều tra ban đầu, biết một số sinh viên có nhu cầu nâng điểm, Huỳnh, Dung và Kiên đã chủ động gặp những người này đề nghị “chung tiền” nhằm sửa điểm. Sau khi thỏa thuận xong, Huỳnh dẫn các sinh viên này đến gặp Thắng.

Thắng là người được nhà trường giao mật khẩu phần mềm quản lý điểm của sinh viên nên có thể lợi dụng sơ hở trong quản lý để tự ý vào nâng điểm. Mỗi lần nâng điểm như vậy, Thắng thu từ 1,5-1,7 triệu đồng/môn, ba người còn lại thu 200.000-300.000 đồng/sinh viên.

PA92 xác định Thắng chủ yếu sửa điểm trung bình học kỳ hoặc điểm tổng kết cuối năm (cả năm học). Theo đó, những người nào xếp loại yếu sẽ lên trung bình và từ trung bình lên loại khá...

Tổng cộng, Thắng đã sửa điểm cho 19-20 sinh viên, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng, còn Huỳnh thu 8 triệu đồng, Duy thu 2,3 triệu đồng và Kiên là 3 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, tất cả đều thừa nhận hành vi của mình và thành khẩn khai báo.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.