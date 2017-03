Khởi tố ba người gây rối, chống người thi hành công vụ

Liên quan đến vụ án này, công an khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Minh Hằng (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (ngụ quận 11, TP.HCM) về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an huyện Lấp Vò mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan khác. Được biết Minh, Hằng và Quỳnh cùng một số người khác đã có hành vi, lời lẽ thóa mạ, thách thức và tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ vào ngày 11-2.

Theo hồ sơ, Nguyễn Bắc Truyển (ngụ quận 4, TP.HCM) sau khi được tha tù về huyện Lấp Vò, Đồng Tháp chung sống như vợ chồng với Bùi Thị Kim Phượng. Ngày 9-2, Công an huyện Lấp Vò gửi thư mời Truyển đến làm việc do trước đó từ đơn tố giác của người dân, qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Truyển về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Truyển không hợp tác, có lời nói, hành động thóa mạ công an rồi cùng Phượng khóa trái cửa nhà để cố thủ. Sau đó, Công an TP.HCM có lệnh áp giải Truyển về TP.HCM để tiếp tục làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sáng 10-2, Huỳnh Anh Trí và Huỳnh Anh Tú (cùng ngụ TP.HCM) đã kéo hơn 10 người xuống Lấp Vò đến nhà Phượng dựng lên một số vụ việc vu khống lực lượng công an địa phương rồi quay phim, chụp ảnh tung lên mạng, trả lời phỏng vấn đài nước ngoài.

Đến sáng 11-2, tổ tuần tra giao thông Công an huyện Lấp Vò đang làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 846 phát hiện một nhóm điều khiển chục xe mô tô chạy dàn hàng ngang trên đường nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Nhóm người này không chấp hành, tuyên bố kéo đến nhà Bùi Thị Kim Phượng gây áp lực với chính quyền cơ sở và có hành vi, lời lẽ thóa mạ, thách thức và tấn công người dân cùng lực lượng đang làm nhiệm vụ. Công an huyện Lấp Vò phải tăng cường lực lượng hỗ trợ tổ tuần tra tiến hành giải tán đám đông và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, trong đó có Minh, Hằng và Quỳnh.

GIA TUỆ - TRÀ LINH