Khởi tố hạ sĩ trộm rượu, điều tra mở rộng vụ án

Hạ sĩ Khánh bị xác định là có liên quan đến vụ trộm cắp rượu tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng.

Như chúng tôi đã thông tin, đầu năm 2013, Công an huyện Đức Huệ phát hiện số rượu ngoại thu giữ từ các vụ buôn lậu trong kho tang vật của công an huyện bị hao hụt bất thường. Công an xác minh, xác định Khánh tám lần đột nhập kho lấy tổng cộng 52 chai rượu Chivas các loại, nhờ người mang bán gần 100 triệu đồng. Trước đó, Khánh chơi thân với Thượng sĩ Huỳnh Văn Lộc (chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ và ma túy), người được giao nhiệm vụ giữ kho tang vật nên đã biết trong kho có rượu nên tìm cách đột nhập kho…

Dù đã xác định thủ phạm nhưng Công an huyện Đức Huệ chỉ thống nhất đề xuất công an tỉnh chỉ tước danh hiệu công an nhân dân với chiến sĩ Khánh. Với Thượng sĩ Lộc, công an nhận định đã “thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra theo dõi dẫn đến mất tang vật trong kho, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của ngành” nhưng chỉ bị khiển trách. Người tiếp tay cho Khánh tiêu thụ số rượu gian cũng không hề bị xử lý.

Theo một nguồn tin, sau khi khởi tố vụ án, Công an huyện Đức Huệ sẽ điều tra mở rộng vụ án, xem xét trách nhiệm của những người liên quan đến vụ trộm trên.

Ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, cho biết sẽ chỉ đạo VKS huyện kiểm sát kỹ vụ án này để tránh gây dư luận xấu.

HOÀNG NAM - ÁI NHÂN