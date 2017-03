Khởi tố hai người đánh công an rồi quay clip

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 9-9, Minh chở Thảo chạy đến trụ sở Công an phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy chửi bới, xúc phạm lực lượng công an phường. Khi được mời vào trụ sở công an, Minh dùng chìa khóa, tay đánh vào đầu, miệng Thiếu tá Trần Văn Quang và anh Nguyễn Văn Chinh. Cùng lúc, Thảo dùng điện thoại quay lại sự việc. Hai chiến sĩ công an khác đến xử lý vụ việc cũng bị Minh tấn công bị thương.

Ngay trong tối 9-9, Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định tạm giữ Minh và Thảo và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra, xử lý.

VẠN AN