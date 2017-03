Khởi tố kẻ truy sát hai vợ chồng, cướp đôi bông tai vàng

(PLO)- Ngày 3-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thắng (23 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội giết người, cướp tài sản.