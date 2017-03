Khởi tố vụ án chồng đâm chết vợ giữa đường

(PLO)- Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nghi can Đào Văn Phượng (47 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) về hành vi giết vợ.



Hung thủ Phượng Theo cơ quan công an, Phượng sống cùng với chị Bé nhiều năm nay và cả hai vợ chồng đều hành nghề bán vé số để mưu sinh. Tuy nhiên Phượng thường hay nhậu nhẹt, ghen tuông rồi đánh chửi vợ. Do không thể chịu đựng cảnh chồng say xỉn đánh đập suốt ngày nên chị Bé đã thuê nhà trọ để ở riêng. Vì vậy Phượng liên tục tìm đến nhà trọ kiếm chuyện với vợ. Khoảng 7 giờ ngày 12-3, chị Bé đang bán vé số tại khu vực chợ Suối Cát (xã Suối Cát) thì Phượng tìm đến gây sự dẫn tới cãi nhau. Bực tức, Phượng rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm liên tục nhiều nhát vào người chị Bé khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Phượng đã đến Công an xã Suối Cát đầu thú. Văn Ngọc