Đôi nam nữ vờ hỏi đường để cướp giật tài sản học sinh 16/05/2024 11:20

Ngày 16-5, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đặng Kim Hoàng (36 tuổi) và Lê Minh Hoàng (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền trả nợ nên Minh Hoàng và Kim Hoàng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Minh Hoàng và Kim Hoàng bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Vào chiều 2-5, Kim Hoàng chạy xe máy chở Minh Hoàng đến khu vực khóm Đông Hưng, phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên để tìm “con mồi”. Thấy hai em học sinh đang đi xe đạp, em ĐTNB (13 tuổi) ngồi phía sau có đeo dây chuyền vàng 18k, nên cả hai tiếp cận để ra tay.

Kim Hoàng chạy xe áp sát, giả vờ hỏi đường để Minh Hoàng giật sợi dây chuyền vàng của nữ sinh rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-5, Công an thị xã Tịnh Biên đã bắt giữ Minh Hoàng và Kim Hoàng khi hai người đang lẩn trốn tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc.

Theo công an, cả hai người này đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.