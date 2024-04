Bạn trai cướp giật tài sản, bạn gái xin theo đi bán, bốn người lãnh án 23/04/2024 16:24

Ngày 23-4, TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Phùng Tấn Thành (SN 1998), 13 năm tù với bị cáo Điền Đức Huy (SN 1997) về tội cướp giật tài sản; phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với hai bị cáo Đinh Thị Thu Thảo (SN 2002) và Nguyễn Văn Tuy (SN 1991) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bốn bị cáo tại tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30 phút ngày 27-4-2022, Điền Đức Huy chở theo Phùng Tấn Thành lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) thì thấy anh Cao Xuân Đại (SN 2003) đang đi phía trước, trên tay cầm điện thoại Iphone 12Pro. Huy nảy sinh ý định và rủ Thành cướp giật điện thoại của anh Đại.

Sau đó, Huy điều khiển xe mô tô chạy vượt lên áp sát xe anh Đại, để Thành ngồi sau giật điện thoại, cả hai tẩu thoát về hướng chợ Cầu (quận 12). Anh Đại đuổi kịp phía sau xe Huy và Thành. Lúc này, do không làm chủ tay lái, nên anh Đại ngã trượt về phía trước va chạm đuôi xe máy. Anh Đại ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Còn Huy và Thành tiếp tục điều khiển xe mô tô tẩu thoát về nhà Đinh Thị Thu Thảo (bạn gái Thành).

Tại nhà Thảo (Tân Chánh Hiệp, quận 12), Huy và Thành nói chuyện về chiếc điện thoại vừa giật được, dự tính đem bán lấy tiền tiêu xài. Thảo nhìn thấy và nghe cả hai nói chuyện đem chiếc điện thoại đi bán nên Thảo xin cùng đi theo.

Thành điều khiển xe mô tô chở Thảo đem chiếc điện thoại đến bán cho Nguyễn Văn Tuy với giá 5 triệu đồng.

Sự việc anh Đại bị cướp giật tài sản và ngã xe tử vong đã được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Ngày 28-4, Điền Đức Huy đã đến cơ quan công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12) để đầu thú.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải.

Bốn bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ do khai báo thành khẩn. Đinh Thị Thu Thảo biết điện thoại hiệu Iphone 12pro là do Thành và Huy phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý cùng đem đi bán. Nguyễn Văn Tuy là người mua bán điện thoại và biết rằng đây là tài sản không hợp pháp nhưng do hám lợi nên vẫn đồng ý mua với giá 5 triệu đồng.

Tuy và Thảo đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tích hợp hợp tác trong quá trình điều tra.

Hai bị cáo Phùng Tấn Thành và Điền Đức Huy đều có một tiền án, thuộc trường hợp tái phạm đặc biệt nghiêm trọng nên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Từ đó, HĐXX tuyên án như đã nêu trên.