Trưa 29-11, thông tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Lộc Ninh ( 45 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin, trước đó vào khoảng 6h20 ngày 26-11, bà Nguyễn Thị Lý (66 tuổi, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) đi bộ gần nhà tại khu dân cư Nam Long.

Nguyễn Lộc Ninh đã bị lực lượng Công an huyện Bến Lức bắt giữ. Ảnh: CA

Khi đến đường số 13 trong khu dân cư Nam Long thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe môtô hướng ngược lại áp sát rồi dùng tay giật sợi dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 3,5 bà Lý đeo trên cổ làm bà Lý té ngã xuống đường.

Sau đó, người này nhanh chóng điều khiển xe tăng ga tầu thoát. Sự việc xảy ra do hoảng sợ nên bà Lý không trình báo Công an, đến trưa ngày 28-11, bà Lý đến Công an xã An Thạnh trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Lức đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng tập trung lực lượng tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Qua trích xuất camera xác định đối tượng nghi vấn mặc áo sơmi dài tay màu tối, quần jean xanh, chân mang giày, đầu đội nón bảo hiểm có kính bảo hộ, điều khiển phương tiện xe môtô Yamaha Exciter 150 màu đỏ gắn biển số giả 38P1:344.86.

Nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ tiếp tục xuống địa bàn tìm người đi đường sơ hở tiếp tục thực hiện hành vi "Cướp giật tài sản”, Đội Cảnh sát hình sự huyện chia làm nhiều tổ tiến hành tuần tra mật phục trên các tuyến đường.

Đến 8h ngày 29-11, tổ tuần tra trên tuyến 830 địa bàn xã An Thạnh phát hiện đối tượng nghi vẫn nam thanh niên điều khiển xe môtô Yamaha Exciter 150 màu đỏ gắn biển số giả 38P1:344.86 đang lưu thông về hướng TT Bến Lức nên đã kịp thời thông báo để phối hợp đeo bám bắt quả tang đối tượng gây án.

Khi đến đường Mai Thị Tốt thuộc Kp4, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, đối tượng phát hiện lực lượng đang đeo bám nên đã tăng ga định tẩu thoát nhưng đã bị các tổ đuổi theo khống chế đưa đối tượng cùng phương tiện xe môtô Yamaha Exciter 150 màu đỏ gắn biển số giả 38P1:344.86 về trụ sở Công an huyện làm việc.

Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Lộc Ninh (45 tuổi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Ninh vừa mới ra tù ngày 3-8 về tội “Cướp giật tài sản”.

Qua đấu tranh Ninh thừa nhận toàn bộ hành vi “cướp giật tài sản” của bà Nguyễn Thị Lý vào ngày 26-11. Đồng thời Ninh còn thừa nhận vào ngày 21-11, Ninh điều khiển xe môtô Yamaha Exciter 150 màu đỏ gắn biển số giả 38P1:344.86 đến đường số 4 chợ Thuận Đạo (Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức ) nhanh chóng tiếp cận giật sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 5 chỉ của chị Nguyễn Thị Giỏi (40 tuổi, tạm trú thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).

Vụ việc đang được Công an huyện Bến Lức tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo thẩm quyền.

HUỲNH DU