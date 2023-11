Ngày 16-11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C01-Bộ Công an) vừa bắt giữ Phạm Đoàn Duy Khang (sinh năm 2005, HKTT tại TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khang (giữa) đang bỏ trốn thì bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: NT

Khang gây án vào tháng 1-2022 và bị Công an huyện Bình Chánh truy nã vì đã cướp giật điện thoại.

Chiều ngày 16-11, khi Khang đang đi trên đường thuộc phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) thì bị các cán bộ phòng 3 (C01-Bộ Công an) áp sát bắt giữ.

Hiện tại, phòng 3 (C01-Bộ Công an) đã bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, tháng 1-2022 Khang và một nam thanh niên khác rảo quanh các tuyến đường thuộc TP.HCM để tìm “con mồi” cướp giật tài sản.

Khi đi đến một đoạn đường thuộc xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì thấy người phụ nữ đang cầm chiếc điện thoại Iphone 12 Promax nói chuyện.

Hai thanh niên bất ngờ áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, do đường đông nên cả hai bị té ngã. Lúc này, người dân đã hô hoán truy đuổi, vây bắt được cả hai.

Sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nam thanh niên này. Thời điểm này, do Khang do chưa đủ tuổi nên đã cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại Khang đã bỏ trốn.

Sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định truy nã đối với Khang về tội cướp giật tài sản.

Vây bắt nam thanh niên trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm (PLO)- Sau một thời gian sang Lào trốn truy nã, Hùng đã bị lực lượng công an bắt giữ và đang di lý về Công an tỉnh Quảng Bình.

LÊ ÁNH-NGUYÊN TÂN