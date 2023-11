Đang trốn truy nã vẫn trộm cắp xe máy

Trưa ngày 5-11, Công an huyện Bến Lức, Long An, cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ bị can Cao Văn Lộc (39 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng tang vật cho Công an TP Bến Tre, Bến Tre giải quyết theo thẩm quyền. Lộc được xác định là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bến Tre.

Tang vật chiếc xe máy do Lộc trộm được. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-11, Công an huyện Bến Lức (Long An) nhận được thông tin từ Công an TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre), về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm nóng xe mô tô BKS 71B3- 444.92. Nghi phạm đang điều khiển phương tiện tẩu thoát về hướng TP. HCM.

Công an huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng Cảnh sát Hình sự, phối hợp với Đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm thị trấn Bến Lức và xã Nhựt Chánh chốt chặn, đón lõng đối tượng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện có một người đang điều khiển phương tiện xe mô tô trên Quốc lộ 1A chạy với tốc độ nhanh, có đặc điểm giống như mô tả của Công an TP Bến Tre nên lập tức tổ chức triển khai phương án bắt giữ.

Lực lượng chốt chặn đã tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công người này tại địa phận khu phố 5, thị trấn Bến Lức, cùng tang vật xe mô tô BKS 71B3- 444.92.

Cao Văn Lộc bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Cao Văn Lộc (39 tuổi , ngụ Cà Mau), đã thực hiện hành vi trộm xe mô tô tại TP Bến Tre. Khi đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn huyện Bến Lức thì bị công an bắt giữ.

Qua điều tra, xác định Cao Văn Lộc đang là đối tượng truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

HUỲNH DU