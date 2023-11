Trinh sát đón lõng bắt bị can trốn truy nã từ Bình Dương lên Lâm Đồng

Chiều 10-11, Thiếu tá Đào Huy Dương, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa bắt giữ Trần Đình Hiền, 27 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Bình Dương.

Hiền bị công an huyện Đạ Huoai bắt giữ. Ảnh: VT

Trần Đình Hiền là bị can đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã theo Quyết định ngày 16-6-2020 về tội trộm cắp tài sản.

Tối 9-11, Công an huyện Đạ Huoai tiếp nhận thông tin Hiền đang di chuyển trên Quốc lộ 20 về hướng tỉnh Lâm Đồng nên bố trí lực lượng đón bắt. Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai đã cử lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an thị trấn Đạ M’ri vào cuộc xác minh.

Đến trưa 10-11, khi Hiền vừa có mặt tại thị trấn Đạ M’ri thì bị lực lượng công an huyện này khống chế, bắt giữ.

Công an huyện Đạ Huoai đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Hiền cho Công an tỉnh Bình Dương di lý về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bị công an bắt quả tang khi đang đi thu tiền cho vay lãi nặng (PLO)- Thanh niên ở Lâm Đồng cho vay lãi nặng 365%/năm bị công an bắt quả tang khi đang đi thu nợ.

VÕ TÙNG