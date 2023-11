Bắt kẻ trốn truy nã sau gần hai tháng lẩn trốn ở Bình Thuận

(PLO)- Khi Công an thị trấn Thuận Nam ập vào bắt giữ đối tượng truy nã, gia đình người cho kẻ trốn truy nã tá túc đều ngỡ ngàng và bất ngờ.

Ngày 16-11, Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bàn giao Nguyễn Thành Tài, kẻ trốn truy nã cho Công an TP Long Khánh di lý về tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Quyết định truy nã của Công an TP Long Khánh. Ảnh: PN

Trước đó, ngày 22-9, Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh đã ký quyết định truy nã Nguyễn Thành Tài (48 tuổi) do Tài bỏ trốn sau khi bị khởi tố bị can về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Được biết, sau khi nhận quyết định truy nã của Công an TP Long Khánh, Công an thị trấn Thuận Nam đã triển khai truy tìm và qua công tác nghiệp vụ, phát hiện có người rất giống Tài có mặt tại địa phương.

Tuy nhiên, người đàn ông có ngoại hình giống đối tượng truy nã rất khó tiếp cận do liên tục thay đổi chỗ ở và luôn chọn các khu vực giáp ranh giữa thị trấn Thuận Nam và xã Tân Lập để tạm cư và rất ít khi ra ngoài.

Sau thời gian đeo bám kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Thuận Nam xác định người đàn ông lạ mặt trên là kẻ trốn truy nã Nguyễn Thành Tài.

Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ đêm 15-11. Ảnh: ThN

Kế hoạch bắt giữ kẻ trốn truy nã được lên phương án thống nhất thực hiện vào ban đêm.

Đến 20 giờ 30 phút ngày 15-11, Công an thị trấn Thuận Nam đã bất ngờ bao vây căn nhà của người quen mà kẻ trốn truy nã đang tá túc tại khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, bắt giữ Tài trong sự ngỡ ngàng của gia đình người cho Tài ở nhờ.

Đã bắt được kẻ ném bom xăng vào nhà dân khiến bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng nặng (PLO)- Kẻ ném bom xăng khiến ba người bị bỏng đang lẩn trốn ở tỉnh Ninh Thuận thì bị Công an Bình Thuận bắt giữ.

PHÚ NHUẬN