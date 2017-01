Khuất phục giang hồ bằng câu khích tướng

Vụ truy bắt Hoàng Lại Nam (Nam “ngọ”), một giang hồ thứ thiệt, là ký ức mà Trung tá Hà Lập Ninh, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM và đồng đội khó quên…

“Nam “ngọ” không hợp tác, la hét, không ký vào biên bản bắt giữ người của công an. Bị can không ký chúng tôi vẫn có thể lập biên bản về việc này nhưng đó là cách không hay, chúng tôi tìm cách làm cho bị can hợp tác” - Trung tá Ninh nhớ lại.

Bị truy nã vẫn đòi nợ thuê

Sinh năm 1978, tuổi con ngựa nên Nam được gọi chết tên là Nam “ngọ”. Người này từng bị xử lý về hành vi đua xe trái phép và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có nhưng bắt đầu nổi danh khi trị một “giang hồ đất cảng”.

Theo hồ sơ, tháng 12-2014, Nam bị Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn truy nã về tội cố ý gây thương tích và có liên quan đến vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tháng 10-2014 tại vỉa hè phố Thi Sách, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Bị truy bắt ráo riết, Nam vào TP.HCM lẩn trốn, không ở một địa điểm nào cố định. Đi đâu cũng luôn có đàn em đi cùng.



Sau nhiều giờ la hét, Nam bị khuất phục, chịu ăn bánh mì và hợp tác với công an. Ảnh: CTV

Tháng 12-2015, PC52 Công an Hà Nội cử cán bộ đến PC52 Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ bắt Nam về quy án. “TP cả chục triệu dân, việc tìm Nam “ngọ” không dễ tí nào. Chúng tôi hầu như phải dùng tất cả mối quan hệ ngoài xã hội để truy ra gương mặt, ngoại hình, những chốn Nam thường lui tới. Từ đó xác định người này đang đầu quân cho một băng nhóm đòi nợ thuê” - một lãnh đạo PC52 Công an TP nói.

Từ manh mối này, ba tổ trinh sát đi xác minh thu thập thông tin và khoanh vùng năm điểm ở khu vực quận 7, quận Tân Phú mà Nam “ngọ” thường lui tới. Trong quá trình xác minh, các trinh sát cũng nắm thông tin khoảng ba tháng trước đó, có một nhóm người gây lộn bị Công an phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú xử phạt hành chính, trong đó có người khá giống Nam nhưng lại là tên khác vì họ dùng giấy tờ giả.

Khuất phục bằng chiêu khích tướng

Các trinh sát phân công truy dấu Nam “ngọ”. Đến ngày 13-12-2015, khi phát hiện người này xuống xe, chuẩn bị vào ngôi nhà trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, quận 7), các trinh sát Đội 3 PC52 nhanh chóng đón lõng, bí mật áp sát. Phát hiện có người theo dõi, Nam “ngọ” nhanh chân chạy vào một căn phòng trên lầu, đóng cửa.

Một trinh sát đuổi theo, nổ súng cảnh cáo, xông vào đạp cửa. người này bỏ chạy tiếp nhưng đã bị bập còng vào tay.

Lúc bị bắt về trụ sở, Nam phóng uế rồi bôi bẩn khắp người, miệng liên tục la hét. Hỏi gì Nam cũng bảo “không biết, không nhớ” và nhất quyết không ký vào biên bản, lăn tay cũng không được.

Để bị can tâm phục khẩu phục, không bịt mũi, cũng chẳng mang khẩu trang, Trung tá Ninh cùng các trinh sát PC52 Hà Nội vừa vào tới đã đến thuyết phục: “Giang hồ dám làm dám chịu, mày là thằng đàn ông, sống trong giới giang hồ thì làm sao cho anh em nó trọng! Công an Hà Nội cũng vào đây rồi... Khi nghe những lời này, Nam không la hét, dịu xuống và bắt đầu hợp tác với công an” - Trung tá Ninh kể.

Thấy bị can bắt đầu hợp tác, một trinh sát đưa Nam đi tắm rửa, lấy quần áo của anh em trong đội cho mặc tạm… Sau một hồi trầm tư trong góc, Nam cầm ổ bánh mì mà anh em mang vào lặng lẽ ăn. “Ăn xong ổ bánh mì, Nam hợp tác, ký vào biên bản... “Giang hồ cũng năm, bảy loại. bị “đánh” vào tự ái, Nam mới chịu khuất phục” - một lãnh đạo PC52 cho hay.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một nhóm đàn em của Nam lảng vảng xung quanh Công an phường Tân Hưng, công an đã đưa xe đặc chủng đến trụ sở áp giải bị can, bàn giao cho PC52 Hà Nội để cơ quan này tiếp tục giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo thẩm quyền.