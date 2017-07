Làm giả dấu vân tay bằng silicon để chiếm đoạt tiền

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 10-7 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai chị em ruột Lưu Thị Kim Liên, Lưu Thị Yến Nhi (cùng ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) và Tấn Thành (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10-2016, Liên và Nhi cùng xin vào làm công nhân một công ty thuộc Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, làm được vài ngày thì hai chị em tự ý nghỉ việc không báo cho công ty biết.

Sau khi nghỉ việc, do biết việc quản lý chấm công có nhiều sơ hở, chỉ in dấu vân tay để điểm danh chấm công lao động nên Liên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty. Liên bàn với Nhi dùng cục đất sét in dấu vân tay của mình và đổ dung dịch silicon dạng sệt vào để in thành dấu vân tay. Sau đó Liên nhờ Thành (làm trong công ty) hằng ngày dùng cục silicon trên điểm danh chấm công để công ty trả lương tháng qua tài khoản thẻ ATM cho Liên, Nhi. Đổi lại mỗi tháng Liên sẽ trả công cho Thành 300.000-500.000 đồng.

Kể từ tháng 10-2016 đến tháng 2-2017, Thành đã giúp cho Liên, Nhi in dấu vân tay chấm công lao động và công ty đã trả lương, chuyển tiền vào tài khoản cho Liên số tiền hơn 27 triệu đồng, trả lương cho Nhi số tiền hơn 24 triệu đồng. Liên đã trả công cho Thành số tiền 1,5 triệu đồng, đưa cho Nhi số tiền 2 triệu đồng. Số tiền còn lại Liên đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian trên, Thành còn giúp chấm công cho một người tên Nguyện và được người này trả công 400.000 đồng.

Sau khi bị công ty này phát hiện tố cáo, Liên đã tự nguyện giao nộp số tiền hơn 51 triệu đồng, Thành nộp số tiền 1,9 triệu đồng.