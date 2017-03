Làm rõ thông tin ‘CSHS chặn xe đo nồng độ cồn’

Đoạn clip dài hơn 16 phút, gây ra nhiều quan tâm khi có hàng trăm lượt chia sẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm 15 rạng sáng 16-1.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất ba công an của Công an TP Phan Thiết có liên quan và nguyên nhân được cho là các công an này phát hiện hai nhóm thanh niên cãi vã nhau trong Bar Discovery (trên đường Võ Văn Kiệt, Phan Thiết) nên họ chặn xe một nhóm để kiểm tra.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Công Thanh (người quay clip) khẳng định không hề có sự gây gổ nhau trong bar nhưng khi ông và nhóm bạn gái đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bị hai thanh niên chặn lại. Cả hai đều xưng là cảnh sát hình sự (CSHS) yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, đề nghị kiểm tra xe và thậm chí còn đòi đo nồng độ cồn. Những người này phản ứng lại, cho rằng bản thân “những người kiểm tra” cũng có nồng độ cồn thì một thanh niên mặc áo thun sẫm màu chỉ vào ngực mình nói: “Phải kiểm tra nồng độ cồn. Tôi đo tôi luôn, chơi không?”.

Hai thanh niên này còn yêu cầu đưa xe về trụ sở công an để “giám định” vì nghi ngờ xe gian. Theo ông Thanh, sau đó Công an phường Đức Nghĩa mời tất cả về phường để giải quyết và sau đó cho về nhưng tạm giữ giấy tờ xe của một người bạn ông đến hôm sau mới trả lại, dù người này không hề phạm lỗi. Ông Thanh cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nhóm thanh niên này xin số điện thoại của bạn gái ông nhưng bị từ chối (!?).

Theo nguồn tin của chúng tôi, ba người xuất hiện trong clip là H., K. và H. đều công tác tại Đội CSĐT Công an TP Phan Thiết.