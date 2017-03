Làm rõ vụ vợ một diễn viên bị tố trộm iPhone 5

(PL)- Ngày 26-2, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết Công an quận 5 đã chuyển hồ sơ vụ tố giác bà HVTL - vợ diễn viên H.H. lấy trộm điện thoại di động iPhone 5 cho Công an tỉnh Kiên Giang xử lý.