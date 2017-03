Làm thuốc trừ sâu dỏm trong nhà trọ

Ngày 21-7, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ đường dây sản xuất, mua bán thuốc trừ sâu cực lớn mà công an vừa khám phá. Theo đó, công an đã thu giữ và niêm phong nhiều phương tiện dùng để sản xuất hàng dỏm của Công ty Cổ phần Vật tư Liên Việt do ông Trần Văn Ơn (ngụ xã Phù Lương, huyện Quới Võ, Bắc Ninh) làm giám đốc.

Trưa 9-7, trinh sát bất ngờ kiểm tra nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thập (TP Mỹ Tho), phát hiện cả một kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả. Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục thùng thuốc giả thành phẩm, nguyên liệu để sản xuất thuốc trừ sâu giả, máy đóng gói... Chị Trịnh Thị Hồng Tú, người trực tiếp sản xuất thuốc giả, cho biết làm thuê cho ông Ơn. Công việc của chị Tú là chia thuốc từ trong bao lớn được mua từ Trung Quốc vào các bao nhỏ và dùng máy ép thành gói. Mỗi tháng ông Ơn trả tiền công cho chị 2 triệu đồng. Còn thuốc giả tiêu thụ ở đâu thì chị Tú không rõ.

Khi bị công an mời làm việc, ông Ơn đã xuất trình được một giấy phép kinh doanh (photocopy) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp nhưng giấy phép này không ghi chức năng kinh doanh hay sản xuất thuốc BVTV. Ông Ơn khai chỉ mới thử sản xuất cho bà con sử dụng để thử nghiệm, khi nào thành công mới xin phép sản xuất (?).

Công an đang thu giữ nhiều bao bì tại nhà ông Trần Văn Ơn (ảnh trái) và thuốc trừ sâu tại đại lý Trần Văn Thuyền (ảnh phải).

Chiều 12-7, Công an TP Mỹ Tho tiếp tục kiểm tra hành chính căn nhà A47 đường số 5 khu chung cư Mỹ Thạnh Hưng (TP Mỹ Tho) phát hiện một số lượng “khủng” bao bì, nhãn hiệu phân bón, thuốc trừ sâu nhưng không có chứng từ. Căn nhà này do ông Trần Văn Ơn thuê. Khi công an kiểm tra thì ông Ơn chỉ đạo cho một nhân viên mang máy ép dùng đóng gói bao bì gửi một nhà hàng xóm. Lúc này công an cũng kiểm tra kho của ông Ơn thuê ở xã Trung An, TP Mỹ Tho thì phát hiện số lượng cực lớn thuốc BVTV không có hóa đơn, chứng từ. Công an đã niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý. Tại kho hàng này, công an còn phát hiện nhiều nhãn hàng phân bón của công ty khác.

Tiếp theo, sáng 16-7, công an bất ngờ kiểm tra đại lý Trần Văn Thuyền ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì phát hiện một số lượng lớn thuốc BVTV của ông Ơn đã đưa ra thị trường tiêu thụ. Khai với công an, ông Thuyền cho biết trước đây ông Ơn làm tiếp thị cho một công ty thuốc BVTV. Hai năm trước, ông Ơn đến đây thuê một kho của ông Thuyền để chứa thuốc BVTV. Sau khi bị công an phát hiện, ông Ơn đã mang xe đến đây chở hơn bốn tấn phân, thuốc đi đâu không rõ. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ tại đại lý của ông Thuyền bốn thùng thuốc BVTV do ông Ơn gửi và nhiều hóa đơn, chứng từ chứng minh ông Ơn đã bán ra thị trường rất nhiều thuốc BVTV.

Tại kho hàng của ông Thuyền, công an thu giữ một số lượng lớn phân bón phức hợp K-Husa 102 do Công ty Xuất nhập khẩu quốc tế Việt Mỹ (trụ sở 49 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội sản xuất). Tiến hành xác minh thì phát hiện địa chỉ này là của cửa hàng tạp hóa Dương Quang (kinh doanh sữa) chứ không phải của trụ sở Công ty Xuất nhập khẩu quốc tế Việt Mỹ. Hiện cơ quan công an đã trưng cầu giám định các mặt hàng thuốc BVTV trong kho của ông Ơn và điều tra, làm rõ.

HOÀNG ANH