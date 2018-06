Lên facebook mua bán 5 con hổ, 2 người bị tạm giữ

Chiều 5-6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã chuyển tang vật là năm con hổ đã bị cấp đông cùng những người liên quan sang Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.



Tang vật hổ đã giết chết để trong thùng xốp công an thu giữ.

Như đã đưa tin, chiều 5-6, trên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, PC49 phối hợp với nhiều lực lượng dừng ô tô 37A-315.71 do Hoàng Văn Thiên (27 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thanh) điều khiển để kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có năm con hổ đã chết được ướp đông lạnh cất giữ trong thùng xốp.

Công an sau đó làm rõ Bùi Văn Hiếu (26 tuổi, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mua 5 con hổ ở Hà Tĩnh rồi nhờ Thiên chở về Nghệ An để bán lại cho Nguyễn Văn Chín (33 tuổi, trú huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk) với giá 52 triệu đồng.



Công an bắt giữ Hiếu (giữa) và Chín. Ảnh: Công an Nghệ An.

Bước đầu những người này khai đã lên mạng xã hội facebook giao dịch mua bán hổ, gửi ảnh “hàng” qua facebook để thống nhất "thương vụ".

Theo cơ quan công an, Hiếu chuyên mua bán động vật hoang dã trái phép và có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang tạm giữ Hiếu và Chín để tiếp tục mở rộng điều tra.