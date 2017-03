Lời khai của nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi

Theo lời khai ban đầu, do đánh bạc bị thua và nợ số tiền khoảng 25 triệu đồng nên Vũ đã cầm chiếc xe máy của mình. Để có tiền chuộc xe và trả nợ, Vũ nghĩ đến việc bắt cóc cháu N. (11 tuổi) là con của anh Phan Khắc Dũng ở gần nhà để tống tiền.

Do chơi thân với anh trai của bé N., thường xuyên qua nhà ăn uống, lại gọi anh Dũng bằng cậu và cũng khá thân với bé N. nên Vũ chọn bé N. để ra tay.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 4-4, thấy bé N. từ nhà mặc đồ học võ đi bộ đến nơi tập võ thì Vũ chạy theo bắt chuyện hỏi thăm. Sau đó kêu bé N. lên xe để chở đi nhờ khiêng giùm đồ.

Sau đó, Vũ đã chở bé N. theo tuyến đường Liên Hương đi xã Bình Thạnh để tới khu rừng dương vắng người cách thị trấn Liên Hương khoảng 10 km. Khi dụ bé N. vào rừng dương, Vũ đã dùng dây đai của áo tập võ siết cổ N.



Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Nam

Để che giấu tội lỗi của mình, Vũ đào hố chôn bé N. Sau khi gây án, Vũ mua một SIM điện thoại nhắn tin cho anh Dũng, cha của N. yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc con, địa điểm để tiền gần quán nhậu Sơ Ri trên đường 17/4 Liên Hương. Sau đó anh Dũng sẽ tới một địa chỉ khác để đón con.

Do không đủ tiền nên anh Dũng thương lượng và xin đưa 60 triệu đồng, Vũ đồng ý. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, anh Dũng đến địa điểm giao tiền rồi đến địa điểm nhận con nhưng không thấy.

Vũ khai sau khi đứng cách nơi để tiền khoảng 300 m theo dõi anh Dũng, Vũ đã đến vị trí để tiền lấy cọc tiền đem về nhà bạn tên T. cất vào túi quần áo của Vũ rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, Vũ nhắn tin cho gia đình biết N. đang ở một khách sạn tại TP Phan Thiết, yêu cầu gia đình anh Dũng phải đưa tiếp 140 triệu đồng mới được đón con. Ngay sau đó, Vũ bẻ SIM vứt đi.

Kể từ thời điểm này, gia đình bé N. mất liên lạc với số điện thoại của kẻ tống tiền. Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng gồm toàn bộ trinh sát, cán bộ điều tra các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương để rà soát truy tìm manh mối.

Qua công tác điều tra, bước đầu xác định đây là vụ bắt cóc tống tiền do người có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân gây ra. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Đến trưa 6-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập Vũ và đến chiều cùng ngày Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người giấu xác rồi giả bị bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản, đồng thời chỉ địa điểm chôn xác bé N.