Lừa bán năm phụ nữ sang Trung Quốc

Viên từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục ở các nhà chứa khi Viên còn tuổi thanh xuân.

Bị can Vi Thị Viên tại cơ quan công an.



Sau đó, Viên trốn về được quê nhà và móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc để lừa đưa phụ nữ đưa sang bán cho đàn ông mua về làm vợ hoặc bán vào các “ổ chứa”. Từ năm 2009 đến 2014, Viên đã lừa đưa trót lọt năm người phụ nữ ở huyện Con Cuông bán sang Trung Quốc lấy hàng trăm triệu đồng để…ăn chơi và làm giàu.

Ngày 14-8, bà V.Th. Đ (49 tuổi, quê xã Môn Sơn) và chị L.Th.H (39 tuổi, quê xã Chi Khê, huyện Con Cuông) trốn thoát từ Trung Quốc, trở về quê nhà, làm đơn tố cáo Viên lừa đưa sang Trung Quốc làm việc lương chín triệu đồng tháng (bao ăn ở) rồi bán cho đàn ông mua về làm vợ.

Hiện cơ quan công an đang tìm cách giải cứu các nạn nhân khác bị Viên lừa bán sang Trung Quốc, đưa về quê nhà.

* Ngày 25-8, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) khởi tố bị can, tạm giam Vi Thị Nương (18 tuổi, trú bản Muồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong) về tội mua bán người.

Thời gian qua, Nương từng lừa đưa một số thanh nữ ở huyện Quế Phong bán vào các ổ mại dâm và bán sang Trung Quốc. Nương bị bắt khi đang đi trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đưa chị là Vi Thị Thủy (28 tuổi, trú, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong) và chị Vi Thị Yến (24 tuổi, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) ra Móng Cái (Quảng Ninh) bán sang Trung Quốc. Công an kịp giải cứu, đưa chị Yến và chị Thủy trở về nhà an toàn.