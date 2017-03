Mâu thuẫn bạn gái, ra phường đánh, cắn công an

Lễ và chị H. có quan hệ tình cảm. Đầu năm 2014, Lễ và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên chị H. chủ động chia tay nhưng Lễ không đồng ý. Chị H. không trả lời tin nhắn của Lễ cũng như chặn Facebook. Đầu tháng 12, Lễ nhắn tin vào điện thoại của mẹ chị H. với nội dung hăm dọa sẽ công khai chuyện tình cảm “mặn nồng” giữa Lễ và chị H. lên mạng và thuê giang hồ “xử” chị H.

Lo sợ nên mẹ của chị H. đã đến Công an phường 13, quận 5 tố cáo. Ngày 20-12, công an phường mời Lễ và chị H. lên trụ sở để giải quyết. Tuy nhiên, Lễ không hợp tác mà la lối, đập phá bàn ghế của trụ sở. Manh động hơn, Lễ còn đấm vào bụng phó trưởng công an phường và cắn vào tay trái của một công an phường đến rớm máu.

Ngay sau đó, công an phường bắt giữ Lễ, lập biên bản và giao Lễ cho công an quận xử lý.

ÁI NHÂN