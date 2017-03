Mâu thuẫn tại đám cưới, bị nhóm côn đồ chém chết

Theo trình báo, trưa 22-4, anh Tú đi dự đám cưới ở gia đình ông N.H. (xóm 9, xã Diễn Trung). Tại đây, anh Tú chúc mừng, chung vui cùng gia đình và có mâu thuẫn với một số người.

Sau đó, một nhóm thanh niên mang dao, kiếm ra truy sát anh Tú. Anh Tú bị chém gục tại sân vận động xã Diễn Trung. Ông Hoàng Văn Đệ (54 tuổi, bố anh Tú) và anh Thắng (ở gần đó) ra căn ngăn. Nhóm côn đồ trên cũng chém vào mông ông Đệ và đánh anh Thắng bị thương nhẹ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ mặc anh Tú và những người bị thương rồi mang theo dao, kiếm lên ô tô con bỏ trốn.



Người thân anh Tú mang quan tài đến dựng rạp ở sân vận động, gần đám cưới. Ảnh: Chung Nguyễn.



Anh Tú, ông Đệ được đưa vào BV Đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu nhưng do bị chém bị thương quá nặng, anh Tú đã tử vong sau đó. Còn ông Đệ phải khâu 8 mũi sau mông.

Sau đó, gia đình và người thân cho rằng nhóm thanh niên gây án có liên quan đến nhà ông H. nên đã mang quan tài đến dựng rạp tại sân vận động xã Diễn Trung - trước cổng đám cưới để "gây áp lực"...

Chiều 23-4, người thân đã làm lễ an táng anh Tú.

Hiện Công an huyện Diễn Châu và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, triệu tập bốn nghi can để lấy lời khai.