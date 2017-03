Một cán bộ quỹ tín dụng bị sát hại?

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, cán bộ quỹ tín dụng xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) bị chết bất ngờ.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 7-10, một số người dân khi lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn tại Km 684+900 thuộc địa phận thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy) phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ngửa ngay giữa miệng cống phía đông mương nước ven đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt tiến hành điều tra. Qua đó xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Hùng ở mương nước ven quốc lộ 1A. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, tối 6-10, ông Hùng có lịch trực đêm tại cơ quan nhưng nhưng đến sáng hôm sau (ngày 7-10), trưởng chi nhánh Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy đến kiểm tra và phát hiện ông Hùng không có mặt ở vị trí trực. Ngay sau đó, những người ở cơ quan đã liên lạc với gia đình và được biết ông Hùng chưa về nhà. Khi cơ quan cho người đi tìm thì được tin người dân đi đường phát hiện thi thể ông Hùng dưới mương nước.

Ông Hùng cùng vợ là bà Trần Thị Bảy có năm người con đều đã trưởng thành và lập gia đình. Vợ chồng ông sống chan hòa với hàng xóm, không có mâu thuẫn gì với những người xung quanh cũng như tại cơ quan công tác.

Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân được xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện các vết trượt và một số mảnh nhựa, kính chiếu hậu của loại xe mô tô trên mặt đường và gần vị trí phát hiện tử thi. Tuy nhiên, chiếc xe máy của ông Hùng đã biến mất. Có dư luận cho rằng nạn nhân Nguyễn Văn Hùng bị ai đó sát hại rồi đẩy xác xuống mương nước, tạo hiện trường giả như tai nạn giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀI THƯƠNG