Một đối tượng nghiện ma túy tự tử tại nhà tạm giữ công an huyện

Theo thông tin từ phía Công an TP. Hải Phòng, Công an huyện An Lão phát hiện Lê Văn Thùy là đối tượng nghiện ma tuý (có 3 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Tàng trữ trái phép chất ma tuý) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên đã lập hồ sơ để quản lý.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thùy về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thùy, Công an huyện phát hiện thu giữ 0,8 gam heroin và 0,2 gam Methaphetamine.

Tại Cơ quan điều tra, Thùy đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thùy để xác minh, điều tra mở rộng án. Lúc 7h, ngày 18-6, cán bộ trực Nhà tạm giữ phát hiện đối tượng Lê Văn Thùy dùng áo treo cổ tại buồng tạm giữ nên đã tổ chức sơ cứu và đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cấp cứu. Đến khoảng 07h20’ cùng ngày đối tượng đã tử vong.

Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.