Một em nhỏ nghi bị công an xã đánh nhập viện

Ngày 6-3, ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết đã yêu cầu trưởng công an xã tiếp tục xác minh, báo cáo việc người dân tố cáo ông Lê Văn Tiến, phó công an xã và ông Đặng Văn Phước, công an viên đánh trẻ em phải nhập viện.

Hiện em Nguyễn Công Hiếu (16 tuổi, ngụ xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) vẫn chưa thể ăn uống, đi lại bình thường do còn đau ở vùng ngực, sưng hàm. Trên người em Hiếu còn vết sưng bầm ở các vùng ngực, lưng, đầu, chân… mà theo trình bày của em là bị công an đánh.

Theo Hiếu, chiều 28-2, em đang ở nhà bà nội (xã Mỹ Trinh) thì công an viên Phước đến chở về trụ sở làm việc. “Trong khi ông Phước đang ghi lời khai thì một công an khác (ông Tiến) đến, đưa cháu vào một phòng rồi đóng cửa lại. Ông Tiến hỏi: “Mày có uống rượu không?”, cháu trả lời “không” thì bị ông Tiến dùng tay đánh vào mang tai, quai hàm”. Cháu định chạy ra ngoài thì cửa đã bị khóa. Ông Tiến nhào đến vật cháu nằm xuống, dùng chân giậm, đạp liên tục lên người… Ông còn mở tủ lấy dùi cui đánh tới tấp vào người cháu. Lúc đó, cháu thấy ông Phước vào bảo đừng đánh nữa nhưng ông Tiến tiếp tục đánh đến khi cháu không biết gì nữa!” - Hiếu kể.





Dù đã qua nhiều ngày điều trị nhưng trên lưng của Hiếu vẫn còn nhiều vết sưng bầm chạy dài. Ảnh: KIỀU ANH

Còn mẹ Hiếu cho hay: Đến 18 giờ mà Hiếu chưa về nên người thân đến trụ sở Công an xã Mỹ Trinh tìm thì thấy em đang nằm trên nền nhà. Khi ông Tiến nhận ra người thân của Hiếu là người quen, ông sốt sắng đỡ Hiếu ngồi dậy rồi bảo chở về nhà.

Về đến nhà, nghe Hiếu kêu đau, người thân kiểm tra thấy có nhiều vết sưng bầm trên người liền gọi điện thoại yêu cầu ông Tiến đến giải quyết thì lát sau ông Phước cùng một công an viên khác đến nhà xin lỗi.

Sáng hôm sau, thấy Hiếu đau, khó thở, người thân đưa lên trụ sở UBND xã yêu cầu giải quyết. “Tại đây, có hai cán bộ Công an huyện Phù Mỹ thấy con tôi bị thương tích, đau đớn như vậy nên bảo đưa đi nhập viện gấp rồi giải quyết sau. Sau đó, ông Tiến gọi điện thoại cho người thân của tôi nói ông sẽ bồi thường tiền thuốc men, xin gia đình đừng khiếu nại” - mẹ Hiếu kể.

Hồ sơ tại khoa Ngoại tổng hợp BV Đa khoa Bình Định xác định Hiếu bị tổn thương phần mềm vùng ngực do bị tác động ngoại lực cùng nhiều vết sưng bầm khác trên vùng lưng, ngực. “Con tôi chưa đủ 16 tuổi, không vi phạm gì mà bị công an đưa về trụ sở xã đánh đập. Khi làm việc với con tôi, công an cũng không mời người thân đến chứng kiến. Gia đình đang yêu cầu làm rõ sự việc, xử lý những người liên quan” - mẹ Hiếu nói.

Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, cho biết: “Theo giải trình của công an xã, khi vào làm việc, thanh niên kia đánh công an, khống chế ông Tiến nên công an viên Phước bảo vệ, gỡ rồi thả đi chứ không đánh. Các vết thương là do thanh niên kia giãy giụa mà ra”. Ông Hoàng cũng cho hay sự việc xảy ra chỉ có hai công an và thanh niên nên lãnh đạo cần tiếp tục xác minh.

Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với các ông Tiến, Phước để làm rõ sự việc nhưng bất thành. Còn lãnh đạo UBND, Công an huyện Phù Mỹ đều nói chưa nghe báo cáo vụ việc trên do đang công tác tại TP.HCM.