Trúng vé số 12 triệu được đại lý chi trả nhầm thành 100 triệu 27/03/2025 10:27

Ngày 27-3, Công an xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, TP Huế cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế hỗ trợ trả lại số tiền 78 triệu đồng cho đại lý vé số do chi trả nhầm giải thưởng.

Ông Nguyễn Viết Dũ - chủ đại lý vé số (mặc áo vest) vui mừng nhận lại số tiền đã chi trả nhầm giá trị giải thưởng cho người trúng vé số.

Tối ngày 25-3, nhận được thông tin từ Công an phường An Cựu về việc ông Nguyễn Viết Dũ (trú tại phường An Cựu, chủ đại lý vé số) trong quá trình trả thưởng đã chi trả nhầm giá trị giải thưởng từ 12 triệu đồng thành 100 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra, xác minh, Công an xã Quảng Thọ và Công an phường An Cựu đã xác định được người nhận thưởng trên là ông Nguyễn Đình Phúc ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Sau khi làm việc, được lực lượng công an giải thích, ông Phúc đã vui vẻ trả lại số tiền do chi trả thưởng nhầm giá trị giải thưởng cho ông Dũ.