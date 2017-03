Một trẻ 4 tuổi bị bắt cóc, hấp hối trong khách sạn

Tóc và lông mày của cháu bé bị đốt cháy xém, hai tai bị cắn bầm dập. Ngay lúc đó, nữ nhân viên điện báo công an xã Nghi Phú.

Theo nguồn tin của người nhà cháu bé, hiện cháu bé đang được cấp cứu tại khoa Thần kinh cột sống của bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an TP.Vinh và phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), công an Nghệ An xác nhận thông tin này.

Cháu bé tên là Nguyễn Văn Tú (4 tuổi), con anh Nguyễn Văn Thị, trú tại xóm 17 xã Nghi Phú, TP.Vinh. Cháu Tú bị câm bẩm sinh.

Nghi can chủ mưu vụ bắt cóc này là Nguyễn Thanh Sơn và một đồng phạm khác.

Sơn bị nghi là “ảo” đá. Hiện Sơn đang bỏ trốn.

Công an TP.Vinh đang điều tra vụ án.

Theo TTO