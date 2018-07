Ngăn kịp thời đối tượng âm mưu sang Campuchia giết 7 người

Ngày 29-7, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra truy xét các băng nhóm trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ. Đặc biệt công an đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng có ý định dùng súng sang Campuchia giết nhiều người.

Theo công an, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy mang tính chất đường dây chuyên nghiệp, các đối tượng ra tay liều lĩnh.



Qua thời gian lập chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã triệt xoá 7 băng nhóm, bắt và khởi tố 44 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 126 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố Tây Nam bộ. Cơ quan điều tra thu giữ 46 xe máy, 1 súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.



Khẩu súng và 7 viên đạn công an thu giữ được. Ảnh Công an cung cấp

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở của người dân, dùng công cụ chuẩn bị sẵn bẻ khóa trộm xe. Không những vậy, các đối tượng còn liều lĩnh bẻ khóa, đột nhập nhà người dân, cơ quan, trường học vào đêm để trộm xe. Phương tiện trộm được, các đối tượng mang giấu ở các bãi giữ xe bệnh viện, chợ, siêu thị rồi vận chuyển bằng đường tiểu ngạch, đường mòn trên tuyến biên giới An Giang sang Campuchia tiêu thụ.

Đặc biệt, Ban chuyên án đã ngăn chặn và bắt giữ kịp thời Phạm Thanh Phong (28 tuổi, biệt danh Phong Sói, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khi Phong cùng với một sĩ quan (Campuchia) đang lên kế hoạch giết nhiều người bằng súng.



Phạm Thanh Phong

Công an cho biết, sau khi đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp do sĩ quan Campuchia cầm đầu bị phát hiện thì Phong Sói đã bỏ trốn sang Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Cho rằng một hạ sĩ quan đã cung cấp thông tin khiến đường dây phạm tội bị phát hiện nên sĩ quan này đã bàn bạc và thuê Phong Sói giết gia đình hạ sĩ quan (gồm 7 người).

Để thực hiện âm mưu, Phong sói mua khẩu súng ngắn và 9 viên đạn để giết người thì bị bắt khi đang tìm cách qua Campuchia.

Hiện Công an An Giang đã báo cáo Tổng cục Cảnh sát, đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Đối ngoại (Bộ Công an) liên hệ với cơ quan chức năng Campuchia cung cấp thông tin, điều tra đối với sĩ quan nước này.