Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự vẫn

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tạ khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến một người chết, một người bị thương.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 24-12, anh Nguyễn Văn Cà Tha (27 tuổi, ngụ An Giang) cùng vợ là chị Phạm Thị Như Ý (30 tuổi, quê Kiên Giang) tới phòng trọ em gái ở khu phố Bình Giao chơi.

Đêm cùng ngày vợ chồng anh Tha chuẩn bị ra về thì xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, người chồng đã dùng dao tấn công liên tiếp vào người vợ, sau đó anh Tha dùng dao đâm vào bụng mình để tự vẫn.



Ngay sau đó mọi người đã nhanh chóng đưa cả 2 đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Tha đã chết trước khi đến bệnh viện, người vợ nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Công an Thị xã Thuận An và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ án mạng.