Nghi án “vỡ nợ” hai vợ chồng tự sát bằng mìn ở đài phun nước

Hiện trường vụ nổ Nhận được tin báo, Công an thị trấn Con Cuông có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cho công an tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra.

Chỉ ít phút sau đó, cơ quan CSĐT công an Nghệ An đã có mặt và xác định hai nạn nhân thiệt mạng là hai vợ chồng anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi) trú khối 3 thị trấn Con Cuông ,Nghệ An

Tại hiện trường, thi thể hai vợ chồng anh Trung văng tung tóe khắp nơi, hàng trăm người dân vây kín để theo dõi vụ việc. Mọi người bàng hoàng chưa biết nguyên nhân vì sao cả hai vợ chồng lại chọn cái chết bi thảm như vậy.

Tuy nhiên nhiều người cũng cho hay, trong lúc khóc than con mẹ anh Trung đã nức nở: “Sao nợ có 100 triệu mà hai đứa lại làm điều dại dột vậy”.

Được biết địa điểm xảy ra vụ việc là khu đô thị đang làm hạ tầng, đường sá để phân lô bán. Khi xảy ra vụ nổ, thi thể của hai vợ chồng nạn nhân bị văng bắn ra xa cách đó tới 400 mét. Hai vợ chồng anh Trung có với nhau hai người con gái, con đầu học lớp 7 còn con út hiện còn nhỏ (một cán bộ xã cho biết).

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.