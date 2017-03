Nghi can cầm đầu đường dây bán logo ‘xe vua’ khai gì?

Tối 1-9, nguồn tin từ Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan đến đường dây bán logo trục lợi hàng tỉ đồng mà C45 vừa triệt phá. Sáng 31-8, sau khi nghi can cầm đầu đường dây bán logo “Garage Thành Đô” là Trần Văn Thới (39 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) ra đầu thú thì C45 đã lấy lời khai nghi can này để mở rộng điều tra.

Theo nguồn tin của PV, bước đầu Thới khai nhận đã bán hơn 2.000 logo trong một thời gian dài mà không bị lực lượng chức năng phát hiện.





Trần Văn Thới - nghi can cầm đầu đường dây bán logo “Garage Thành Đô”. Ảnh: CTV

Nguồn tin này cho hay đường dây logo “Garage Thành Đô” do Thới cầm đầu bắt đầu phát triển mạnh vào tháng 6-2013. Thới thường khoe với giới xe tải có mối quan hệ quen biết với CSGT nên tự in logo rồi bán với giá 2,5-3 triệu đồng/logo/xe. Giúp sức cho Thới có nghi can Trần Quốc Thái (bị bắt ngày 27-8). Thái có xe kinh doanh vận tải nên quen biết Thới, sau đó Thái trở thành người bán logo cho Thới. Hiện Thái đang quản lý, thu tiền hơn 200 đầu xe cho Thới, mỗi đầu xe Thái được Thới chia 400.000 đồng. Còn Thới trực tiếp giao logo cho nhiều người khác để bán cho các loại xe. Theo thông tin ban đầu, ước tính có hơn 2.000 xe dùng logo “Garage Thành Đô”. Thới thu lợi từ 2,5 đến 3 tỉ đồng/tháng.

So với Thới, đường dây của Lê Thị Cẩm Vân bán logo “Xe chở hàng” bắt đầu từ đầu năm 2015 với giá 2,2-2,3 triệu đồng/cái/tháng. Xe nào mua logo của Vân dán đầu xe sẽ được Vân hướng dẫn đi các tuyến đường tránh được các chốt kiểm tra. Làm việc cho Vân có nhiều “chân rết”, mỗi người quản lý 200-300 xe tải. Vân còn thuê các đối tượng khác canh lực lượng CSGT, thanh tra giao thông để báo lại cho Vân và được trả 3 triệu đồng/tháng. Bước đầu Vân thừa nhận bán logo được bốn tháng nay, thu lợi được 1,2 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 27-8, C45 đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên bảo kê xe ô tô, xe tải… vi phạm trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. C45 bắt giữ Vân và sáu người khác, đều cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM ngày 27-8, Đại tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT (PC67), Công an TP.HCM nói: “PC67 nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có bất kỳ quan hệ nào dù chỉ là ngồi uống cà phê với đối tượng. Vì như vậy đối tượng có thể mạo danh lợi dụng ảnh hưởng uy tín của cán bộ để bán logo cho các xe tải. Nếu cán bộ nào không chấp hành quy định trên sẽ bị xử lý nghiêm”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.