Nghi can chém sư tại chùa không phải là tu sĩ

Theo đó, ngày 6-10, liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tại chùa Bửu Quang (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) khiến một người tử vong và ít nhất ba người bị thương xảy ra ngày 5-10, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã có văn bản thông tin về vụ việc.





Vụ việc vẫn còn gây hoang mang cho nhiều người.

Vụ việc này được đánh giá là một vụ án nghiêm trọng, người gây ra vụ truy sát là Ngô Văn Huy, pháp danh Thiện Huy. Người này chỉ là một tín đồ bình thường, không phải là tu sĩ Phật giáo. Huy chỉ vào chùa tu gieo duyên (tập tu) khoảng bốn tháng nay theo truyền thống của hệ phái Phật giáo Nam tông kinh.



Tuy nhiên, trụ trì chùa Bửu Quang không đăng ký người nhập tu theo quy định của nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Thông tư 005/TT.HĐTS và pháp luật.

Trao đổi trong ngày, đại diện Công an quận Thủ Đức cho biết hiện đã bàn giao nghi can và hồ sơ vụ việc cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.



Nghi can Huy bị bắt sau khi gây án.

Theo một nguồn tin, Huy không dương tính với ma túy và có khả năng bị bệnh tâm thần; công an hiện đang thực hiện giám định đối với người này.



Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ truy sát xảy ra tại chùa Bửu Quang chưa từng có tiền lệ. Vụ việc đã khiến một người tử vong, ba người bị thương hiện đang điều trị tại BV quận Thủ Đức và đã qua cơn nguy kịch.