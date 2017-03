Nghi can trộm xe máy bị người dân lao vào đánh hội đồng

Ngày 16-9, Công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết vừa tiếp nhận nghi can Nguyễn Văn Lâm (26 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) trộm cắp xe máy trên địa bàn từ các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng chống tội phạm (PCTP) Bình Dương.

Theo cơ quan điều tra, trưa 15-9, hai “hiệp sĩ” Nguyễn Phúc Nhân và Lê Văn Dũng (Đội PCTP Bình Dương) nhận được tin báo của người dân về việc có hai thanh niên đang quanh quẩn tại khu phố Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát và theo dõi.

Khi đi đến KDC Phú Mỹ, thấy chiếc xe máy hiệu Future của một người dân dựng ở bên đường không người trông coi, Lâm ngồi sau xuống bẻ khóa định bỏ chạy thì bị tổ các “hiệp sĩ” xông vào khống chế bắt quả tang.



Lúc này, tổ tuần tra thuộc Công an phường Tân Đông Hiệp đang đi tuần tra địa bàn phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng hỗ trợ bắt giữ. Riêng nghi can cầm lái lợi dụng lúc sơ hở đã nhanh chân tẩu thoát.

Do quá bức xúc trước nạn trộm cắp xe máy trên địa bàn nên người dân tại khu vực đã ùa ra đánh hội động khiến nghi can Lâm bị thương. Các “hiệp sĩ” cùng công an phường nhanh chóng giải cứu, đưa nghi can đến bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, đồng thời truy bắt nghi can còn lại.