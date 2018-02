Nghi phạm giết bác ruột bị bắt khi định vượt biên

Chiều 2-2, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến trực tiếp khen thưởng, động viên Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh vì đã xuất sắc bắt được nghi phạm giết người trong vụ án nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn Phú Ninh.



Theo thông tin ban đầu, sáng 30-1, ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1952, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) cùng con rể là anh Huỳnh Ngọc Tưởng (SN 1986) đang tảo mộ tại khu vực trồng keo sau nhà thì gặp và xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quyết (1990, trú cùng thôn, gọi ông Sơn là bác ruột).



Trong lúc tranh cãi thì Quyết bất ngờ dùng búa rìu chém ông Sơn khiến nạn nhân chết tại chỗ, anh Tưởng bị thương tích nặng, sau đó Quyết chạy trốn vào khu vực rừng keo.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và huy động lực lượng (gồm lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh) truy bắt kẻ giết người.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo truy xét, thu thập được nhiều thông tin quan trọng, xác định hướng di chuyển của Quyết nên tổ chức lực lượng đón lõng.

Cảnh sát hình sự chia làm ba tổ truy theo dấu vết nóng của đối tượng tại địa bàn TP Đà Nẵng, mở rộng xác minh tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và phân công một tổ khẩn trương đến Quảng Trị để xác minh, đón lõng để phòng đối tượng có thể vượt biên giới sang nước Lào.



Sau hơn hai ngày lần theo dấu vết, đến 16 giờ ngày 1-2, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt Quyết tại khu vực biên giới Việt-Lào, thuộc thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khi nghi phạm chuẩn bị vượt biên sang Lào để lẩn trốn.

Quyết đã được di lý về tạm giữ tại trại tạm giam, phòng cảnh sát hình sự đang khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu, tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.