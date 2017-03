Ngôi nhà có 14 vụ cháy bất thường: Công an vào cuộc!

Trao đổi với phóng viên sáng 8/7, Thượng tá Lương Tấn Tài, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin của báo chí cũng như báo cáo của UBND xã Bình Trung, huyện Thăng Bình về diễn biến của vụ cháy, công an huyện đã cử đội điều tra và lực lượng chuyên môn đến hiện trường để khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân của các vụ cháy".

Lực lượng công an hiện đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và cử lực lượng túc trực tại nhà anh Hoàng để bảo đảm an ninh trật tự, phòng kẻ xấu lợi dụng.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an, bắt đầu từ sáng ngày 4/7 đến chiều ngày 8/7, trong và khu vực xung quanh nhà anh Hoàng đã xảy ra 14 vụ cháy.

Tất cả các vụ cháy đều được gia đình anh Hoàng dập tắt kịp thời nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các vụ cháy chưa rõ nguyên nhân tại nhà anh Hoàng trong những ngày vừa qua đã gây tâm lý lo lợ và hoang mang trong bà con nhân dân tại khu vực.

Tham gia tìm hiểu vụ việc, ông Phan Văn Chức, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam sáng ngày 8/7 cho hay, Sở đang cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để ghi nhận, sau đó sẽ có báo cáo cụ thể.

"Nếu thấy những vấn đề gây cháy liên quan đến khoa học thì Sở sẽ tiến hành kiểm tra làm rõ" - ông Chức thông báo.

Tuy nhiên, theo ông Chức, hiện Sở không có đủ phương tiện máy móc chuyên dùng để tiến hành xử lý tìm nguyên nhân. Để làm rõ các vụ cháy bất thường này, một mặt Sở sẽ kết hợp với cơ quan điều tra và các ngành liên quan để điều tra, thu thập chứng cứ. Mặt khác sẽ báo cáo với Bộ Khoa học Công nghệ để xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ chuyên gia, phương tiện tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân.

Ghi nhận tại hiện trường khu vực vào sáng 8/7, hàng trăm lượt người dân hiếu kỳ trong khu vực đã kéo nhau đến nhà anh Hoàng để xem cháy. Do tập trung quá đông người nên khu vực này hiện đang mất an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đang triển khai lực lượng để bảo vệ.

Được biết, cách đây khoảng 4 năm, tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên đã từng xảy ra nhiều vụ cháy tương tự tại nhà một người dân. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện thủ phạm gây nên các vụ cháy bí hiểm trên là một trẻ em, con của chủ nhà.