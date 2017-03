Người đàn ông bị cắt 'của quý' chết bất thường trong nhà tắm

Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Vũ Thư đang điều tra làm rõ về vụ việc ông Lê Văn K. (SN 1965, trú thôn Mễ Sơn 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được phát hiện chết bất thường tại nhà tắm của gia đình trong tình trạng bị cắt hai tinh hoàn, phần dương vật bị lột da ngoài, dẫn đến mất máu.

Chiều ngày 31/1, ông Vũ Trọng Nghĩa, Phó CA xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết: “Khoảng 19h30 tối 26/1, công an xã Tân Phong nhận được tin báo, ông Lê Văn K. chết không bình thường tại nhà. Công an xã đã đến gia đình xác minh sự việc. Người thân của ông K. khẳng định việc ông K. tử vong và của quý bị cắt là có thật. Gia đình đề nghị chính quyền và Công an điều tra”.

Công an xã Tân Phong đã báo cáo lên công an huyện Vũ Thư. Công an huyện Vũ Thư cùng với Công an xã Tân Phong đã kiểm tra cơ thể nạn nhân thì thấy: Nạn nhân bị mất 2 tinh hoàn, dương vật bị lột toàn bộ phần da. Công an huyện Vũ Thư đã điện báo lên công an tỉnh Thái Bình để điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu, nạn nhân K. sinh sống một mình ở nhà. Vợ nạn nhân hiện đang ở Nga cùng một cô con gái. Bà M. đã đi Nga được khoảng 5 năm nay. Người dân cũng như Công an xã Tân Phong khẳng định: Ông K không có mâu thuẫn với ai trên địa bàn. Đến ngày 31/1 Công an huyện Vũ Thư, Công an Tỉnh Thái Bình vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.