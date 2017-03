Nguyên giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên bị khởi tố trong 2 vụ án

Ngày 5-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phương, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh này, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Hùng Thắng, nguyên trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin (Sở TT&TT) cùng tội danh trên. Cả hai bị can đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Nguyên giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên bị khởi tố bị can thêm một vụ án khác.

Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Phương, Đoàn Hùng Thắng đã gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng trong vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (gọi tắt là trung tâm, thuộc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên).

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 6-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với Lê Tiến Dĩnh, nguyên giám đốc trung tâm; Nguyễn Thị Hiếu, nguyên phụ trách kế toán trung tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, với tư cách là chủ đầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước ở Phú Yên trong hai năm 2012-2013, Lê Thanh Phương đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Tin học giải pháp tích hợp mở (iNet) (có trụ sở ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Phú Yên. Đồng thời cũng chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý văn bản cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Trung tâm Công nghệ thông tin Phú Yên.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Lê Thanh Phương không thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh mà cố ý làm trái nguyên tắc tài chính gây thất thoát hơn 1 tỉ đồng, gây lãng phí tài sản nhà nước hơn 320 triệu đồng.

Trong đó, ông Phương đã thông đồng với đối tác “rút ruột” công quỹ 268 triệu đồng. Ngoài ra, ông này còn chỉ đạo cán bộ, nhân viên cấp dưới lập khống, hợp thức hóa nhiều chứng từ để thanh toán sai thực tế hơn 240 triệu đồng, sau đó nhiều cán bộ chiếm đoạt, chia nhau hơn 140 triệu đồng.

Khi thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng ứng dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản, email; nâng cấp, hiệu chỉnh, cập nhật trang dịch vụ công cấp độ ba cấp phép báo chí xuất bản, cài đặt phần mềm quản lý Internet… Lê Thanh Phương đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý tài chính, để cho cán bộ trung tâm tự ý xác lập, nâng khống thanh toán để chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng.



Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của bị can Đoàn Hùng Thắng, nguyên trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin Sở TT&TT Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Như đã thông tin, cuối tháng 9-2015, Lê Thanh Phương, Đoàn Hùng Thắng đã bị Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên khởi tố trong một vụ án khác tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này còn có một cán bộ bị khởi tố cùng tội danh trên là Trương Thị Ái Liên, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở TT&TT. Riêng bị can Thắng bị bắt tạm giam bốn tháng.

Trước khi bị khởi tố, Lê Thanh Phương đã bị Ban Bí thư Trung ương Đảng kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ tỉnh ủy viên và tất cả chức vụ khác trong Đảng, bị chủ tịch UBND tỉnh kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc Sở TT&TT.