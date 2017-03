Nhà báo bị hành hung trước mặt công an

Tuy nhiên, tại đây có một nhóm 7-8 người từ đâu xông vào đánh đấm vào đầu, mặt của PV Hưng. Không dừng tại đó, nhóm này còn bắt anh Hưng phải xóa hết những hình ảnh liên quan tới hiện trường của vụ cháy.





Hiện trường vụ PV báo bị hành hung, rượt đuổi. Ảnh: CTV

Khi anh Hưng đang làm theo yêu cầu thì họ giật chiếc máy ảnh trên tay, tháo thẻ nhớ ra rồi ném máy xuống đất. Điều đáng nói là khi PV bị hành hung có rất đông người dân đứng xem và có cả lực lượng cứu hỏa, công an địa phương làm nhiệm vụ nhưng không ai can ngăn. Sau đó, anh Hưng liên lạc với hai đồng nghiệp. Tuy nhiên, hai PV này tiếp tục bị nhóm côn đồ chặn bắt xuống xe để kiểm tra. Sau khi phát hiện không có hình ảnh nào về hiện trường trong máy ảnh và điện thoại, nhóm người này mới chịu “tha” hai PV. Tối cùng ngày, PV Mạnh Hưng đã đến cơ quan Công an phường Mễ Trì trình báo sự việc.

NGUYỄN DÂN