Công an tuần tra, gặp ô tô buôn pháo lậu đậu ở Bình Chánh 24/12/2024 18:14

(PLO)- Công an đi tuần tra, phát hiện ô tô đậu ở Bình Chánh thì kiểm tra, phát hiện thùng carton chứa 18 giàn pháo hoa nổ được đặt dưới nắp capo xe...

Công an TP.HCM vừa cho biết chiều ngày 19-12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Qua đó, phát hiện một nam thanh niên, sau này xác định là Trần Văn Quân (35 tuổi, ngụ An Giang), đang đứng cạnh một chiếc ô tô với biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thùng carton chứa 18 giàn pháo hoa nổ được đặt dưới nắp capo xe.

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quân khai số pháo này thuộc sở hữu của Trần Tuấn An (33 tuổi; ngụ phường 11, quận 11, TP.HCM), người này đã yêu cầu Quân mang thùng pháo từ bên trong một ngôi nhà không số ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh ra ngoài để giao cho khách hàng.

Tổ công tác tiếp tục khám xét địa điểm trên. Cả Quân và An đã tự nguyện giao nộp thêm toàn bộ số pháo nổ còn lại được cất giấu trong ngôi nhà.

Qua kiểm kê, tổng số pháo nổ thu giữ là 77,26 kg, đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ và được An mua qua mạng xã hội để kinh doanh trái phép.

Qua kiểm kê, tổng số pháo nổ thu giữ là 77,26 kg. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, cả hai người đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Quân thừa nhận giúp An vận chuyển pháo để giao dịch, còn An thừa nhận đã trực tiếp đặt mua và trữ pháo với mục đích kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tuấn An và Trần Văn Quân, cùng về tội tàng trữ hàng cấm, theo khoản 2, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.